Marcela Costa, tia de Mateus, diz que o rapaz trabalha para poder pagar os estudos - Reprodução da TV Globo

Publicado 10/05/2022 11:04 | Atualizado 10/05/2022 12:07

Rio - Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, perdeu o rim esquerdo e uma parte do intestino após ser baleado por um sargento do Corpo de Bombeiros em uma lanchonete do McDonald’s na Taquara , na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira. O atendente permanece internado no CTI do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Marcela Costa, tia de Mateus, disse na manhã desta terça-feira, ao DIA, que o jovem terá que passar por nova cirurgia para tentar reconstruir o intestino e não precisar ficar usando uma bolsa de colostomia para o resto da vida. Segundo ela, o sobrinho sabe de tudo o que aconteceu, mas ainda não assimilou a proporção que o caso tomou.

"Ele ainda tá preocupado em ter que voltar a trabalhar, ainda não conseguiu assimilar a proporção do que aconteceu com ele", disse Marcela.

"O militar responderá civilmente pelos seus atos na justiça comum (...) A corporação repudia veementemente todo e qualquer ato criminoso, assim como condutas ilícitas que transgridam os preceitos da ordem, da disciplina e da moral características da profissão de bombeiro militar", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.

Créditos: Divulgação pic.twitter.com/bh0w3azVe7 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2022 O crime foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento . Nas imagens, às quaisteve acesso, ele primeiro dá um tapa no rosto do funcionário e depois entra com a arma no restaurante. Apesar da identificação, a Justiça considerou que há necessidade de mais provas e indeferiu o pedido de prisão.

Nas imagens, dois homens ainda tentam conter o bombeiro que caminha até a vítima e faz o disparo. O atendente cai no chão e é socorrido por um colega. O autor do crime sai andando do local, enquanto uma funcionária entra em pânico e sai correndo.

O primeiro sargento estava em uma Mercedes Benz, sem placa, com duas mulheres dentro do carro. Em consulta ao site Consulta Remuneração, Paulo Cesar recebe um valor líquido de R$ 8.534,88.

A juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz, do plantão judicial, declarou que, ainda que Paulo César de Souza Albuquerque tenha sido identificado por fotos e vídeos de redes sociais, não restou devidamente esclarecido no inquérito a origem de “tais elementos probatórios e a forma como foram obtidos”, por isso, não foi possível solicitar o pedido de prisão.

Em nota, o McDonald's disse que lamenta profundamente e informou que prestou socorro imediatamente ao funcionário, que foi levado rapidamente para o hospital pela polícia. A empresa está acompanhando, dando todo o suporte para os familiares de Mateus e já está colaborando com as investigações.

Medo de trabalhar de madrugada

A tia de Mateus revelou que o rapaz tinha receio de trabalhar de madrugada por conta da violência e insegurança . "Ele falava que era o pior horário de se trabalhar porque num certo horário eles fechavam a loja por conta da insegurança, mesmo. A gente fez de tudo para que ele saísse de lá por conta do horário, por ser de madrugada, mas ele preferiu ficar até porque ele não tem essa maldade toda...e acabou acontecendo isso com ele".

A família é de Minas Gerais e Mateus mora no Rio há apenas cinco anos. Ainda segundo Marcela, o sonho do rapaz é ser veterinário. "Ele precisa trabalhar para poder pagar os estudos dele. Ele ama bicho e sonha em ser veterinário".

A tia de Mateus disse também que, no mês passado, o rapaz relatou um outro incidente: alguns clientes tentaram fazer um lanche pagando com uma nota falsa de R$200,00. "Eu soube porque tudo o que acontece com ele, Mateus me conta, mas não houve briga nem nada. Foi só isso. Eles até foram pra delegacia, a empresa resolveu e ficou tudo tranquilo".

Sobre o caso



O crime ocorreu por volta das 2h. De acordo com amigos da vítima, o homem fez um pedido no drive-thru da unidade e no momento em que foi pegar o seu pedido, já no fim do atendimento, disse que tinha um cupom de desconto. Mateus tentou explicar que a informação deveria ter sido dada no início do pedido.

Insatisfeito, o bombeiro quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto do atendente. Após isso, entrou na loja e atirou no funcionário.



De acordo com a 32ª DP (Taquara), novas testemunhas serão ouvidas e outras diligências estão em curso. A investigação está em andamento.