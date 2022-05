Comunidades do Pavão e Pavãozinho, na Zona Sul - Reprodução Facebook

Publicado 10/05/2022 10:10

Rio - A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realiza na manhã desta terça-feira (10) uma operação nas comunidades do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, localizados entre os bairros de Ipanema e Copacabana, na Zona Sul. A ação visa reprimir quadrilhas criminosas na região.

Segundo a Corporação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Ações com Cães também estão presentes nas comunidades para dar apoio a operação.