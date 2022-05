Animais morreram após fugir de área de adaptação - Reprodução/Fórum Animal

Publicado 10/05/2022 21:57

Rio - Mesmo após seis meses da morte de três girafas, 15 delas ainda estão em galpões do resort Portobello, em Mangaratiba. Os animais, que foram importados da África, foram levadas para o BioParque do Rio. A informação é do RJ2.



Em dezembro de 2021, três girafas morreram após serem importadas da África do Sul pelo BioParque. No total, 18 foram trazidas para o Brasil, sendo a maior importação de animais de grande porte do país. Após a morte das três girafas, foram feitos exames que constataram a presença de substâncias e um grande estresse.



Ainda de acordo com o RJ2, o procurador Jaime Mitropoulos determinou que o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) faça uma vistoria para averiguar a saúde dos animais. Ainda não há informações sobre o inquérito feito pela Polícia Federal (PF) sobre o caso.



Em janeiro, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF/RJ) recomendou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a iniciasse, imediatamente, a devolução das 15 girafas importadas ilegalmente.

Segundo os fiscais do órgão ambiental, o próprio documento de autorização registra que os animais são oriundos de vida livre ("specimens taken from the wild"), o que torna a importação ilegal, uma vez que a legislação brasileira proíbe a importação de espécies ameaçadas nessas condições. Posteriormente, o documento do Ministério Público foi refeito e acabou favorável à importação delas.



Ainda não há data para que as girafas sejam transferidas para o BioParque. De acordo com a reportagem, o Inea fez seis vistorias no local em que estão e defendeu que o espaço tem condições de abrigá-las.