Comlurb promove ações de conscientização para o descarte de lixo da forma correta - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Comlurb promove ações de conscientização para o descarte de lixo da forma corretaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/05/2022 18:48

Rio - A Comlurb e a Subprefeitura da Barra da Tijuca promovem, nesta semana, ações de conscientização em duas comunidades da região, com objetivo de sensibilizar os moradores sobre a importância do descarte de resíduos ser feito da forma correta. Nesta quarta e quinta-feira, dias 11 e 12, o trabalho será realizado na Tijuquinha, no Itanhangá, com ponto de encontro em frente à Escola Municipal Maria Clara Machado, a partir das 9h. Já na sexta-feira (13) e no sábado (14/05), a estrutura será montada no Terreirão, no Recreio, com ênfase na necessidade de preservação do Canal das Tachas.

Além de distribuição de folhetos explicativos e orientação, o grupo musical Chegando de Surpresa, composto por garis, se apresentará no local. A iniciativa foi tomada porque diversos pontos críticos de descarte irregular foram identificados nas duas comunidades, principalmente lixo domiciliar colocado fora do horário correto e excesso de entulho deixado.