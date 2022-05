Um dos acessos ao Morro da Mineira ao lado do estacionamento da Clínica da Família Sérgio Vieira de Mello, no Catumbi - Reprodução / Google Street View

Publicado 10/05/2022 18:38 | Atualizado 10/05/2022 18:42

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores do Morro da Mineira, na tarde desta terça-feira (10), no Catumbi, Zona Central do Rio. Segundo a polícia, bandidos de facções rivais entraram em confronto na região. Policiais do 4º BPM (São Cristóvão) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estão reforçando o patrulhamento na Rua Itapiru e nas proximidades.

Até o momento, não há a confirmação de feridos no local e a ocorrência ainda está em andamento. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra profissionais e pacientes da Clínica da Família Sérgio Vieira sentados no chão para tentar se proteger. A unidade informou que acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento. Todos já foram liberados do local em segurança.

*Em atualização