Rogério de Andrade é apontado como líder, ao lado do filho, de rede criminosa Arquivo / Agência O Dia

Publicado 10/05/2022 18:55 | Atualizado 10/05/2022 20:19



Rio - Bruno Gangoni, um dos promotores do Ministério Público do Rio (MPRJ), afirmou na tarde desta terça-feira (10), em entrevista coletiva sobre a Operação Calígula , que o esquema do jogo do bicho, liderado pelo bicheiro Rogério de Andrade, será tirado do ar em todo o país.

"Hoje, ao contrário de como funcionava anteriormente, a exploração de jogos de azar, não só máquinas caça-níqueis, mas também o jogo do bicho, não é feita mais de forma manual. São máquinas conectadas em um serviço de tecnologia. Com isso, as investigações identificaram como funcionava esse esquema", ressaltou Gangoni.



O promotor cita ainda que os responsáveis pela operação e manutenção desses serviços [de tecnologia] também foram presos nesta terça-feira (10). "A ordem judicial foi para que houvesse a suspensão do funcionamento desses servidores. Isso demora um tempo para ser cumprido, mas o objetivo é que eles sejam retirados do ar por todo o país", finalizou Bruno.





Rogério e o seu filho, Gustavo de Andrade, são considerados foragidos. A Justiça autorizou a inclusão do nome do bicheiro na lista de difusão vermelha da Interpol. Durante a coletiva, promotores também disseram que o bicheiro está na linha de investigação como o possível mandante da morte da vereadora Marielle Franco . "A possibilidade do envolvimento de Rogério de Andrade com a morte de Marielle Franco passa a ser alvo de uma investigação do MP. Há várias linhas sendo investigadas, essa é uma delas. Ainda não há elementos que descartem essa possibilidade. Há um histórico entre ele [Rogério] e o executor [Ronnie Lessa]", afirmou o promotor Diogo Erthal.Rogério e o seu filho, Gustavo de Andrade, são considerados foragidos. A Justiça autorizou a inclusão do nome do bicheiro na lista de difusão vermelha da Interpol.

Ao todo, 12 pessoas foram presas, 24 pedidos de prisão foram expedidos, 119 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 30 pessoas foram denunciadas. Outra duas pessoas envolvidas na ação são o PM reformado Ronnie Lessa e Márcio Araújo, acusado de participar da morte do contraventor Fernando Iggnácio. Vale lembrar que os dois já estavam presos.