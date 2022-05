Cartaz pedindo para que a população ajude com informações que possam auxiliar nas investigações. - Divulgação

Publicado 10/05/2022 20:43 | Atualizado 10/05/2022 20:45

Rio - O Dique Denúncia divulgou, nesta terça-feira (10), um cartaz pedindo para que a população ajude com informações que possam auxiliar nas investigações da morte do empresário, João Carlos da Costa, de 56 anos.

De acordo com as imagens de uma câmera de segurança, mostram o momento em que a vítima foi abordada e executada por dois homens de capacete que estavam numa moto vermelha. O empresário morreu na hora. O filho do empresário que também estava no carro, levou um tiro de raspão no braço.

João foi sepultado no domingo (08), no Cemitério da Ilha de Guaratiba.

Segundo a polícia, no local foram encontradas um carregador de pistola 9mm, um telefone celular e quase R$ 10 mil em dinheiro. O material foi encaminhado à perícia.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital, que assumiram o caso buscam, além das câmeras de segurança, informações com testemunhas que possam ajudar na identificação dos autores do crime.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a identificação dos envolvidos, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849 – 6099

(21) 2253 – 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados(mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.