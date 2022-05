Saude - Vacinaçao contra a gripe no Centro Municipal de Saude Heitor Beltrao, na Tijuca, zona norte do Rio. Na foto, Heloiza Sales. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/05/2022 18:46

Rio - A partir desta quarta-feira (11) todos os idosos com idades a partir de 60 anos poderão tomar quarta dose da vacina contra a covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o segundo reforço será aplicado em todos com enquadrados na faixa etária, o único critério é ter completos quatro meses de intervalo para a terceira dose.

"Os idosos são um dos públicos mais vulneráveis à covid-19 e as doses de reforço têm se mostrado fundamentais na manutenção da imunidade contra a doença. É um grupo que alcançou um bom índice de cobertura vacinal da primeira dose de reforço, e esperamos recebê-los novamente nos nossos postos para renovar a proteção contra a doença. A vacinação é o principal aliado para o enfrentamento da pandemia”" destacou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

Também é considerado critério o estado de saúde do idoso. Em caso de quadro de gripe, a vacinação deve ser adiada até o fim dos sintomas. Se houver confirmação para covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias desde o teste positivo ou do início dos sintomas.

Segundo a secretaria, a campanha de imunização está disponível nas 236 unidades de Atenção Primária e nos postos extras de vacinação espalhados pela cidade. Mais informações sobre os locais e horário de funcionamento estão disponíveis nesse site

As unidades de saúde também estarão aplicando doses da vacina contra influenza, que pode ser aplicada sem intervalo determinado de covid-19. Até o momento, 271 mil idosos já se imunizaram com o segundo reforço e 63,7% da população carioca com mais de 18 anos já tomou a terceira dose. A expectativa é que esse número chegue a 70%.