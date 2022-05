Material apreendido com os três homens na Praça Seca - Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 10/05/2022 22:21

Rio - Três homens foram presos, na noite desta terça-feira, por suspeita de pertencerem a uma milícia que atua na Praça Seca, Zona Oeste. De acordo com as investigações, os suspeitos recolhiam taxas irregulares na comunidade do Bateau Mouche. As identidades deles não foram divulgadas.

Os agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (8ª DPJM) os encontraram na Rua Um da comunidade. Com eles, os PMs encontraram uma pistola com numeração apagada, um fuzil, um carregador, munições, dois telefones, um carro e dinheiro em espécie.

Os três foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), onde o crime foi regitrado. Eles serão encaminhados para uma unidade prisional e ficarão à disposição da Justiça. Eles respondem por portel ilegal de arma de fogo de uso restrito e milícia armada.

