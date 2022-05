Policiais apreenderam 20 embalagens de haxixe contendo 10,3 kg de haxixe - Divulgação

Publicado 10/05/2022 19:23 | Atualizado 10/05/2022 19:27

Rio - Uma carga com aproximadamente 10,3 kg de haxixe foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira (10) no município de Piraí. A estimativa é que o prejuízo para o crime organizado gira em torno de R$ 43 mil. A apreensão ocorreu quando os agentes faziam uma fiscalização na altura do Km 252 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Pirai.

De acordo com a PRF, o motorista de um veículo de cor prata, de 32 anos, demonstrava extremo nervosismo e o interior do veículo apresentava um forte cheiro de maconha. Sendo assim, os policiais realizaram uma revista no automóvel e encontraram, escondidos no painel e no compartimento do motor, 20 embalagens contendo haxixe, substância extraída da mesma planta usada para produzir maconha.

O condutor do veículo alegou que ele mesmo tinha escondido a droga. Também afirmou que tinha saído de de Maringá, no Paraná, e receberia R$10 mil para transportar a carga até Guarapari, no Espírito Santo. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí).