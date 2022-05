A delegada Adriana Belém foi presa após investigadores encontrarem quantia de R$ 1,8 milhão em seu apartamento - Reprodução Instagram

Publicado 10/05/2022 18:39

Rio - A delegada Adriana Belém, presa na tarde desta terça-feira, comemorou e assistiu aos desfiles das escolas de samba deste ano no Camarote do King. Ela foi fotografada ao lado de celebridades no evento, que é comandado por João Carlos Martins Maia, o Joãozinho King, apontado como contraventor. A delegada foi detida preventivamente pela Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, após quantia de quase R$ 2 milhões em espécie ter sido achada em seu apartamento.

De acordo com os promotores do Gaeco, o valor encontrado na residência de Belém é um forte indício de lavagem de dinheiro e de forte ligação com a organização criminosa investigada na operação. Segundo o juiz Bruno Monteiro Ruliere a liberdade da delegada pode culminar em possíveis ocultações de provas ou "embaraços aos atos de instrução criminal". O TJRJ informou que o processo tramita em segredo de justiça.

Até o momento, foi contabilizado aproximadamente R$ 1,8 milhão apreendido.

Segundo postagens feitas nas redes sociais, onde é ativa, a delegada teria comparecido ao camarote de Joãozinho King pelo menos em três dias de desfile. Ela esteve no local ao lado do seu filho, o estudante de direito Gabriel Belém, de 18 anos. Os dois também marcaram presença no Nosso Camarote.

Adriana Belém tem 162 mil seguidores no Instagram e é conhecida nas redes sociais como delegada, mas está distante do serviço policial desde janeiro de 2020, quando deixou a titularidade da 16ª DP (Barra da Tijuca). Na mesma época, seu braço-direito Jorge Luiz Camillo e o inspetor Alex Fabiano Costa de Abreu foram presos por atuarem contra investigações que envolviam a milícia do Rio das Pedras e Muzema, também na Zona Oeste do Rio.

Ainda em 2020, Adriana foi candidata a vereadora do município do Rio, pelo Partido Social Cristão (PSC). Ela recebeu mais de 3,5 mil votos, mas não se elegeu. A campanha da delegada contou com apoio de personalidades como os ex-jogadores de futebol, Adriano Imperador (de quem é muito amiga), Amoroso, Deco, Djalminha, Edmundo, além dos artistas David Brasil, Dudu Nobre, MC G15 e Xande de Pilares.

Operação Calígula

A operação que levou a prisão da delegada é chamada Calígula. A ação foi deflagrada nesta terça-feira contra uma rede de jogos de azar comandada pelo contraventor Rogério de Andrade, que está foragido da Justiça. O grupo que explora os caça-níqueis teria como membro ainda o ex-policial militar Ronnie Lessa, preso pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.