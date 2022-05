Promotores se reúnem para falar sobre os resultados da Operação Calígula, na tarde desta terça-feira (10) - Carolina Freitas / O Dia

Publicado 10/05/2022 17:34

Rio - Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), disseram durante uma coletiva, na tarde desta terça-feira (10), que o bicheiro Rogério de Andrade está na linha de investigação como o possível mandante da morte da vereadora Marielle Franco.



"A possibilidade do envolvimento de Rogério de Andrade com a morte de Marielle Franco passa a ser alvo de uma investigação do MP. Há várias linhas sendo investigadas, essa é uma delas. Ainda não há elementos que descartem essa possibilidade. Há um histórico entre ele [Rogério] e o executor [Ronnie Lessa]", afirmou o promotor Diogo Erthal.



Rogério e o seu filho, Gustavo de Andrade, são considerados foragidos. A Justiça autorizou a inclusão do nome do bicheiro na lista de difusão vermelha da Interpol.



fotogaleria Ao todo, 12 pessoas foram presas, 24 pedidos de prisão foram expedidos, 119 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 30 pessoas foram denunciadas. Conheça os alvos da Operação Calígula: