Ato ocorrerá no McDonald's da Taquara, por justiça e contra a violência sofrida por Mateus, que perdeu o rim esquerdo e parte do intestino - Reprodução

Publicado 10/05/2022 19:38

Rio – Familiares do jovem atendente do McDonald's da Taquara, na Zona Oeste, agredido e baleado por um cliente após uma discussão na madrugada desta segunda-feira, estão organizando um protesto contra a violência e, por justiça. O ato será realizado às 09h, nesta quarta-feira (11), em frente à unidade onde Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, foi baleado.

Marcela Costa, tia de Mateus, disse na manhã desta terça-feira, ao DIA, que o jovem terá que passar por nova cirurgia para tentar reconstruir o intestino e não precisar ficar usando uma bolsa de colostomia para o resto da vida. Segundo ela, o sobrinho sabe de tudo o que aconteceu, mas ainda não assimilou a proporção que o caso tomou.

Entenda o caso

O crime ocorreu por volta das 2h da manhã da última segunda-feira (9). De acordo com amigos da vítima, o homem fez um pedido no drive-thru da unidade e no momento em que foi pegar o seu pedido, já no fim do atendimento, disse ter um cupom de desconto.

Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, tentou explicar que a informação deveria ter sido dada no início do pedido. Insatisfeito, o bombeiro quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto do atendente. Após isso, entrou na loja e atirou no funcionário.

Mateus foi atingido na barriga e encaminhado paro o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a direção da unidade, seu quadro de saúde é estável.

De acordo com a 32ª DP (Taquara), novas testemunhas serão ouvidas e outras diligências estão em curso. A investigação está em andamento.

Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros do Rio informou que pediu a prisão preventiva do sargento Paulo César de Souza Albuquerque , filmado atirando em Mateus. Paulo César tem outras passagens pela polícia. Em 2012, por lesão corporal e ameaça contra uma mulher e em 2018, por violação de domicílio e invasão de um terreno.