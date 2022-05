Promotores se reúnem para falar sobre os resultados da Operação Calígula, na tarde desta terça-feira (10) - Carolina Freitas / O Dia

Publicado 10/05/2022 18:11 | Atualizado 10/05/2022 20:20



Rio - Durante a coletiva sobre a Operação Calígula, que aconteceu na tarde desta terça-feira (10) na sede do MPRJ , no Centro do Rio, os promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) afirmaram que a operação vazou.

Um dos alvos da ação, o delegado Marcos Cipriano, preso nesta manhã, estava com uma cópia do pedido de prisão dentro de seu apartamento, segundo os agentes que atuaram na ação. "Foi encontrado na casa do delegado Marcos Cipriano a cópia da decisão. Isso indica, claro, o vazamento da operação e será apurado num momento oportuno", relatou o promotor Bruno Gangoni.

Marcos Cipriano de Oliveira, preso durante Operação Calígula, nesta terça-feira (10) Divulgação/ MPRJ



Ao todo, 12 pessoas foram presas, 24 pedidos de prisão foram expedidos, 119 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 30 pessoas foram denunciadas. Outra duas pessoas envolvidas na ação são o PM reformado Ronnie Lessa e Márcio Araújo, acusado de participar da morte do contraventor Fernando Iggnácio. Vale lembrar que os dois já estavam presos.

Em nota, a defesa de Rogério de Andrade disse que a operação não demonstra necessidade de prisão e que é uma afronta a uma decisão do STF. Já a defesa de Ronnie Lessa diz que soube da operação pela imprensa e que precisa saber se há, de fato, alguma acusação contra seu cliente.



Já o advogado do delegado Marcos Cipriano disse que a prisão é absolutamente denecessária e que a inocência dele será provada na Justiça.