Marcela Costa, tia de Mateus - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 09/05/2022 10:02 | Atualizado 09/05/2022 12:26

“Ele falava que era o pior horário de se trabalhar porque num certo horário eles fechavam a loja por conta da insegurança, mesmo. A gente fez de tudo para que ele saísse de lá por conta do horário, por ser de madrugada, mas ele preferiu ficar até porque ele não tem essa maldade toda...e acabou acontecendo isso com ele", lamentou a tia.



A família é de Minas Gerais e Matheus Domingues Carvalho, de 21 anos, mora no Rio há apenas cinco anos. Ainda segundo a tia, o sonho do rapaz é ser veterinário. "Ele precisa trabalhar para poder pagar os estudos dele. Ele ama bicho e sonha em ser veterinário."

Matheus segue internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde passou por cirurgia. O quadro dele é estável. "Tivemos a informação de que ele está esperando vaga pra poder ir pro CTI. Ele não está mais entubado e está reagindo bem até agora". disse a tia.

Segundo a TV Globo, a Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança do local e já identificou o atirador. Porém, seu nome ainda não foi divulgado. Segundo testemunhas, o homem disse que era bombeiro e que caso não fosse bem atendido, invadiria o local para dar um tiro em Matheus, como de fato fez. O carro usado por ele era uma Mercedes Benz.

Como tudo aconteceu

O crime aconteceu por volta das 2h no McDonald's da Estrada dos Bandeirantes, na Taquara. Segundo testemunhas, um homem fez um pedido no drive-thru, mas só no fim do atendimento avisou que tinha um cupom de desconto. Mateus, então, explicou que a informação precisava ser dada no início do pedido. Irritado, o cliente saiu do carro e deu um soco no rosto do atendente. Em seguida, entrou na loja e atirou em Matheus. O rapaz foi atingido na barriga e o autor do disparo fugiu do local.

O caso está a cargo da 32ª DP (Taquara). Agentes iniciaram diligências para ouvir testemunhas e colher imagens de câmeras de segurança do local.

Em nota, o McDonald's afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e informou que prestou socorro imediatamente ao funcionário.

A tia de Matheus disse ainda que, no mês passado, o rapaz relatou um outro incidente: alguns clientes tentaram fazer um lanche pagando com uma nota falsa de R$200,00. “Eu soube porque tudo o que acontece com ele, Matheus me conta, mas não houve briga nem nada. Foi só isso. Eles até foram pra delegacia, a empresa resolveu e ficou tudo tranquilo.”