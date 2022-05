Praça de Noel Rosa é recolocada após furto - Sandro Vox/ Agência O Dia

Praça de Noel Rosa é recolocada após furtoSandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 11/05/2022 18:30

Rio- A Secretaria de Conservação do município do Rio de Janeiro (Seconserva) recolocou a praça do monumento de Noel Rosa, um dos maiores artistas da música brasileira, na manhã desta quarta-feira (11). A pasta não informou quando a placa foi furtada e o custo da recolocação, mas o caso foi registrado pela Guarda Municipal na delegacia da região. A escultura fica no Largo do Maracanã, no início do Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.

fotogaleria

A estátua de Noel Rosa havia sido retirada em 2019 após um episódio de vandalismo, fato que também já tinha acontecido em 2015. Ela foi devolvida ao bairro de Vila Isabel em dezembro do ano passado , no dia do aniversário de 111 anos do compositor, após passar por uma reforma. Na época, a Prefeitura do Rio instalou câmeras de monitoramento 24 horas voltadas para a estátua e conectadas ao sistema do Centro de Operações Rio (COR) para evitar novos casos de vandalismo.

No entanto, mesmo com as medidas, um novo furto aconteceu no local, o que segundo o vendedor de um comércio em frente ao local, Leonardo Guimarães Silva, de 39 anos, é algo comum na região: "Aqui sempre tem algo sendo furtado, furtam até portões de prédio, não sei como ele levam, mas acontece muito".

Segundo Leonardo, furtos de cabos também são recorrentes e já deixaram sua loja sem funcionamento por um dia inteiro. "No ano passado, subiram na marquise da loja e levaram o fio de energia. Isso é comum por aqui, fios sendo levados, os sinais de trânsito ficam sem funcionar também", explicou o comerciante, que ainda completou com outros casos: "Aqui também já arrancaram o portão de um prédio, levaram as bicicletas dos moradores e a televisão do porteiro. Aqui na região, levam até grelha de bueiro", contou.

Secretaria de Conservação trocam grelhas de bueiros de ferro por concreto para evitar furtos Sandro Vox/ Agência O Dia

A Secretaria de Conservação confirmou que as grelhas de bueiros têm sido levadas e que para isso, estão trocando as convencionais tampas de ferro pelas de concreto em todas as regiões que são possíveis, justamente para coibir esses furtos. Essa medida está sendo tomada em todo o município do Rio levando em consideração uma avaliação da equipe técnica que analisa a intensidade do tráfego de cada via.

Em nota, a Segurança Presente disse que os agentes da Operação Grajaú/Vila Isabel Presente "tiveram conhecimento de furtos na Boulevard 28 de setembro que aconteceram após o horário de atuação". Além disso, informou que, recentemente, registraram duas ocorrências com conduzidos à 20ª DP (Vila Isabel) por furto de cabos na Teodoro da Silva.

A Polícia Militar esclareceu que equipes do 6ºBPM (Tijuca) atuam nas ruas de Vila Isabel para prevenir e coibir roubos e furtos. De acordo com a corporação, o índice de total de furtos na região diminuiu em 10% se comparado com os número do primeiro trimestre de 2019.