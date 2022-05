Novo coronavírus - Fusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Publicado 11/05/2022 17:19

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira (11), 2.158.019 casos confirmados e 73.616 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.202 novos casos e 13 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,41%.



Entre os casos confirmados, 2.080.470 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 22,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 20,3%.

Vacinação de idosos

Nesta quarta, a cidade iniciou a vacinação com a 2ª dose de reforço contra a covid-19 de idosos com idade a partir de 60 anos . A imunização da faixa etária conclui a campanha do grupo prioritário, mas a adesão ainda está baixa em relação à busca pela primeira dose de reforço. De acordo com dados do Painel Rio Covid-19 da Prefeitura do Rio, até agora foram imunizadas 308.237 idosos; o número representa apenas pouco mais de um quarto do total que recebeu a primeira dose do reforço. Ao todo, 1.125.668 idosos estão imunizados com o 1º reforço.