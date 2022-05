Faca foi apreendida pela Guarda Municipal - Foto: Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 11/05/2022 15:45

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira, com uma faca no Centro do Rio. O suspeito ameaçou os guardas municipais com a arma branca, que tinha uma lâmina de aproximadamente 15 centímetros. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo a Guarda Municipal, o homem estava alterado durante a aproximação dos agentes. Ele chegou a colocar a mão na cintura para pegar a faca, mas foi detido pelos guardas. O homem disse aos agentes que estava com a arma branca para procurar uma pessoa que teria roubado a bicicleta dele.



O caso foi registrado na 5ª DP (Centro) como porte de arma.