Adriano Imperador e Adriana Belém são amigos de longa data - Reprodução Instagram

Publicado 11/05/2022 15:14 | Atualizado 11/05/2022 16:00

Rio - O ex-jogador Adriano Imperador usou seu perfil oficial no Instagram para justificar o "sumiço" das fotos com a delegada Adriana Belém de sua rede social . Adriana foi presa na Operação Calígula nesta terça-feira (10). Em seu apartamento, na Barra da Tijuca, agentes encontraram aproximadamente R$ 2 milhões em dinheiro vivo. Nesta quarta-feira, a delegada licenciada foi transferida para o Instituto Penal Oscar Stevenson, presídio em Benfica, na Zona Norte do Rio, onde vai passar por audiência de custódia.

"Estou aqui para deixar bem claro que não fui eu que tirei as fotos da doutora do meu Instagram. Minhas assessora ficou preocupada porque eu tenho que assinar alguns contratos e acabou apagando".

Conforme mostravam as postagens, eles eram amigos de longa data. O ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, inclusive, já havia demonstrado carinho pela policial publicamente. "Segunda mamãe que eu amo e, se tiver com raiva, morde as costas", escreveu ele na legenda de uma foto com Adriana.

Por fim, Imperador disse que "nunca faria isso, independente de tudo que está acontecendo com ela". Ele ressaltou também que a delegada foi uma pessoa que a ajudou muito. "Tenho que agradecer a ela por muita coisa. Me ajudou na carreira e na vida".