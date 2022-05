Comunidade Vila Aliança, que fica em Bangu, na Zona Oeste - Reprodução / Internet

Comunidade Vila Aliança, que fica em Bangu, na Zona OesteReprodução / Internet

Publicado 11/05/2022 16:11 | Atualizado 11/05/2022 17:21

Rio - A Secretaria Municipal de Educação informou que 22 unidades escolares estão há três dias com as portas fechadas na região de Senador Camará e Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A paralisação é motivada pelos recorrentes tiroteios em operações da Polícia Militar nas proximidades desde segunda-feira (9) . A pasta não informou quais escolas e a quantidade de alunos afetados.

Ainda de acordo com a secretaria, os alunos estão tendo atividades realizadas de maneira remota. A medida de segurança segue o protocolo previsto e tem o objetivo de não expor funcionários e estudantes aos riscos.

Segundo a PM, equipes do Comando de Operações Espaciais (COE), do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 14º BPM (Bangu) realizam uma ação para reprimir o crime organizado nas Comunidades da Vila Aliança e Coreia, em Senador Camará. Ainda não há a informação do saldo da operação.

Além das escolas, três unidades de saúde também suspenderam o atendimento. A Clínica da Família Maria José de Sousa Barbosa e os postos de saúde Dr. Eithel Pinheiro De Oliveira Lima e Silvio Barbosa interromperam o funcionamento na manhã desta quarta-feira (11). Os dois primeiros ficam em Bangu e o segundo, em Senador Camará.