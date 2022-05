Gabriel Haddad e Leonardo Bora (D) são os carnavalescos da Grande Rio - Divulgação

Publicado 11/05/2022 16:09

Rio - Os carnavalescos da Grande Rio, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, campeões do Carnaval carioca, serão homenageados pela Câmara de Vereadores do Rio com o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A cerimônia de entrega será no dia 2 de junho. A homenagem foi feita por indicação do vereador Átila Nunes (PSD), sendo aprovada por unanimidade, nesta terça-feira (10). Considerada a principal honraria da Câmara Municipal, a Medalha de Mérito Pedro Ernesto é destinada para quem se destaca na sociedade brasileira ou internacional.

A escola de samba de Duque de Caxias foi a campeã da folia deste ano com enredo sobre Exu, contribuindo para a luta ao preconceito religioso ao desconstruir a imagem estereotipada do orixá, cultuado por religiões afro-brasileiras.

"O desfile histórico da Grande Rio na Marquês de Sapucaí contribuiu para desmistificar o preconceito contra Exu, incentivando um movimento de romper o desconhecimento e ignorância, que levam, em muitos casos, à intolerância religiosa", defendeu o vereador Átila Nunes.

Expoentes da nova geração de talentos do Grupo Especial, Gabriel e Leonardo foram os responsáveis pelo enredo "Fala Majeté! Sete Chaves de Exu", que arrebatou a Sapucaí na segunda noite de desfiles do Grupo Especial, levando ao inédito título do Carnaval da agremiação. A dupla de carnavalescos estreou na escola da Baixada em 2020. Em 2019 e 2018 passaram pela Acadêmicos do Cubango, na Série Ouro.

Mestre em Artes pelo Programa de Pós-graduação em Artes (PPGArtes) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário La Salle, Gabriel Haddad possui história extensa no Carnaval. Gabriel trabalhou como assistente para diversos carnavalescos em escolas do Rio de Janeiro e São Paulo. Como carnavalesco, sagrou-se três vezes campeão dos carnavais da Intendente Magalhães (Santa Marta 2013 e 2014; Sossego 2016), duas vezes ganhador do Estandarte de Ouro de Melhor Escola da Série A (Cubango 2018 e 2019) e uma vez ganhador do Estandarte de Ouro de Melhor Escola do Grupo Especial (Grande Rio 2020).

Leonardo Bora teve sua estreia na Sapucaí em 2018, assinando o carnaval da Acadêmicos do Cubango. Em 2018 e 2019, com a assinatura de Leonardo e Gabriel, a Cubango ganhou o Estandarte de Ouro de Melhor Escola, chegando ao melhor resultado da agremiação em 2019, com o vice-campeonato do grupo de acesso do Carnaval do Rio.