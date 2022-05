A delegada Adriana Belém foi presa após investigadores encontrarem quantia de R$ 1,8 milhão em seu apartamento - Reprodução Instagram

A delegada Adriana Belém foi presa após investigadores encontrarem quantia de R$ 1,8 milhão em seu apartamentoReprodução Instagram

Publicado 11/05/2022 17:27 | Atualizado 11/05/2022 17:33

Rio - A Justiça do Rio decidiu manter a prisão da delegada Adriana Belém durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (11). Agora, ela será levada para o Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Além disso, a juíza Daniele Lima Pires Barbosa converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, após a apreensão de cerca de R$ 1,8 milhão no apartamento da delegada durante operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta terça-feira (11) . A magistrada negou o requerimento da defesa para o relaxamento da prisão e concessão de liberdade provisória.