Reinauguração da estátua de Noel Rosa - Divulgação

Publicado 11/12/2021 14:42

Rio - A estátua de Noel Rosa foi devolvida ao bairro de Vila Isabel, neste sábado (11), no dia do aniversário de 111 anos do compositor. A escultura fica no Largo do Maracanã, no início do Boulevard 28 de Setembro. O monumento havia sido retirado do local após um episódio de vandalismo.



A Prefeitura do Rio instalou câmeras de monitoramento, que ficarão 24 horas voltadas para a estátua de Noel Rosa e conectadas ao sistema do Centro de Operações Rio (COR) para evitar novos casos de vandalismo. Os aparelhos fazem parte do sistema utilizado na cidade por meio da PPP da RioLuz. Além disso, a parte interna do bronze do monumento, que era oca, foi preenchida com concreto para dificultar o corte e o furto de partes da escultura.



O prefeito Eduardo Paes ressaltou a importância de fazer mais uma homenagem a Noel:

“Resgatamos aqui esse mestre, poeta, figura incrível, já tão homenageado por todos nós que gostamos de samba, da música brasileira. Que bom poder fazer essa homenagem, esse é um dia de alegria”, disse Paes.



A restauração foi realizada pelo escultor da obra, o artista paraibano Joás Pereira dos Passos. O conjunto, feito em bronze, mostra Noel Rosa sentado à mesa de um botequim, sendo atendido por um garçom, ao centro de uma moldura formada por quatro portas estilizadas em granito e ferro. Uma cadeira vazia convida quem passa a sentar-se junto a Noel, numa referência a um dos grandes sucessos do compositor, “Conversa de botequim”. Inaugurada em 1996, a escultura é o primeiro monumento interativo do Rio de Janeiro.



“Faço um apelo aos pedestres, aos moradores, para que cuidem não só desse monumento, mas de todas as obras da cidade. Elas são como filhos para os escultores, não podem ser mutiladas. Aproveitem, apreciem a escultura”, disse Joás.



Para a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, a volta de Noel Rosa é motivo de orgulho. “Por causa do vandalismo, o que sobrou do monumento precisou ser retirado e levado para um local seguro. Não apenas os moradores de Vila Isabel, mas todos os que amam o Rio e passavam por ali sentiam um aperto no peito ao ver o espaço vazio há quase três anos”, disse Laura.



O subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe, também celebrou a volta de Noel. “O morador cobrava essa reposição, era como se um pedaço de sua alma boêmia tivesse sido roubado. E roubaram mesmo. Mas agora, felizmente, Vila Isabel volta a ter o seu cartão de visita”, comentou.