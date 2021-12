Clínica da família de Santa Cruz é reaberta após reforma - Marcelo Piu | Prefeitura do Rio

Publicado 11/12/2021 18:17

Rio - A Clínica da Família Ernani de Paiva Ferreira Braga, em Santa Cruz, na Zona Oeste foi reinaugurada neste sábado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A reforma da unidade foi realizada por uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a siderúrgica Ternium Brasil. O investimento na reabertura da unidade foi de R$2,5 milhões.

"Nossa meta é continuar fazendo as melhorias necessárias nas unidades de atenção primária, que foram abandonadas pelo governo passado, para atender cada vez melhor a população. Neste ano, também já contratamos mais de 300 médicos e conseguimos mais 2,7 mil aparelhos de ar condicionado para as nossas unidades da saúde", disse Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde.

A unidade conta com oito equipes de saúde da família, duas equipes de saúde bucal e uma equipe de Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf). Ao todo, 29 mil moradores são beneficiados com o funcionamento da clínica na região. Durante as obras, o local seguiu com os atendimentos, segundo a SMS.



De acordo com a pasta, nove consultórios foram reformados, sendo um de saúde bucal; as salas de saúde da mulher e saúde da criança, de ultrassonografia e de raio-x, observação clínica, acolhimento, curativos, coleta, reuniões, administração, refeitório, farmácia, almoxarifado, imunização, endemias, expurgo e esterilização, vacinação, além do centro de cultura e ideias, vestiário, banheiros masculino e feminino e a área externa da unidade.



“Santa Cruz é a nossa casa. A reforma da Clínica da Família Ernani de Paiva Ferreira Braga foi mais uma iniciativa da Ternium para apoiar a população do bairro no enfrentamento da pandemia do coronavírus, além de deixar nosso legado pós pandemia para a região”, afirmou Fernanda Candeias, representante da siderúrgica.



A unidade oferece atendimento clínico e odontológico, tratamento para hipertensão, diabetes e pré-natal, exames de análises clínicas e laboratoriais, cuidados com a saúde da criança, vacinação, entre outros. Pacientes também podem retirar gratuitamente medicamentos uma grade de itens da Atenção Primária.

A clínica da família funciona na Avenida João XXIII, s/ nº, de segunda a sexta, das 7h às 20h, e aos sábados, das 7h às 12h.