A mulher foi encaminha para a 96° DP, onde responderá por tráfico de drogas - Divulgação Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro

A mulher foi encaminha para a 96° DP, onde responderá por tráfico de drogas Divulgação Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro

Publicado 11/12/2021 14:48

Rio - Uma mulher foi presa em Miguel Pereira, município do Centro-Sul fluminense, ao tentar transportar em um ônibus interestadual grande quantidade de drogas, estimada em R$ 30 mil. Ela informou à polícia que embarcou com as mercadorias em Japeri, Região Metropolitana do Rio, e o destino era a cidade de Três Rios, a 125km da capital.



Agentes da Operação Miguel Pereira Presente encontraram com a mulher 756 pinos de cocaína, 160 trouxas de maconha, 40 comprimidos de uma ecstasy, 12 unidades de lança-perfume e R$ 696 em espécie, além de um aparelho celular.

A mulher foi presa nesta sexta-feira, dia 10, e encaminhada para a 96° DP, em Miguel Pereira, no bairro São Judas Tadeu, onde ela responderá por tráfico de drogas.