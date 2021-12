Pai do pastor, Jorge de Souza - Fabio Costa/Agência O DIA

Publicado 11/12/2021 14:06

Rio - O pai do pastor Anderson do Carmo, Jorge de Souza, morreu aos 81 anos na manhã deste sábado em São Paulo, onde morava. De acordo com as primeiras informações, ele teria infartado em casa. Jorge era assistente de acusação nos processos nos quais são réus a ex-deputada Flordelis dos Santos, seus filhos e uma neta, que foram acusados de envolvimento no assassinato de Anderson.

Ainda não há informações sobre data e local do enterro de Jorge.

No último dia 23, o homem esteve no Rio de Janeiro para prestar depoimento sobre o caso . Na ocasião, ele disse que a família estava devastada após a morte do filho.

"Perdi a família quase toda. Foi ele, a mãe e a irmã. Ela (Flordelis) podia muito bem ter se separado dele e estaria solta, e ele, vivo. Mas por causa do dinheiro, aconteceu isso", afirmou o pai do pastor.