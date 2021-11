Pai do pastor, Jorge de Souza disse que assassinato foi motivado por ganância e dinheiro - Fabio Costa/Agência O DIA

Pai do pastor, Jorge de Souza disse que assassinato foi motivado por ganância e dinheiroFabio Costa/Agência O DIA

Publicado 23/11/2021 13:30

Rio - O pai do pastor Anderson do Carmo, Jorge de Souza, de 81 anos, disse que a família foi devastada por conta do assassinato. Ao entrar no Tribunal do Júri no início da tarde desta terça-feira (23), Jorge mencionou que a mãe e a irmã da vítima morreram durante as investigações.



"Eu fico arrasado. Perdi a família quase toda. Foi ele, a mãe e a irmã. Ela (Flordelis) podia muito bem ter se separado dele e estaria solta, e ele, vivo. Mas por causa do dinheiro, aconteceu isso", afirmou o pai do pastor. Jorge disse que o assassinato foi motivado por ganância e dinheiro.



Relembre o caso