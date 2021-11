Lucas e Flávio são julgados no Tribunal do Júri de Niterói - Fabio Costa/Agência O DIA

Publicado 23/11/2021 09:33 | Atualizado 23/11/2021 16:18

Rio - Dois dos filhos da ex-deputada federal Flordelis serão julgados nesta terça-feira (23), às 13h, no Tribunal do Júri de Niterói. O filho biológico da pastora, Flávio dos Santos Rodrigues, e o adotivo, Lucas Cézar dos Santos de Souza, são acusados de homicídio triplamente qualificado por meio cruel e motivo torpe pela morte do pastor Anderson Carmo.

Flávio é acusado de ser o autor dos disparos que mataram Anderson e chegou a confessar o assassinato. Já Lucas Cézar responde por ter ajudado o irmão a comprar a arma utilizada no crime. O julgamento será conduzido pela juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói.

Quanto a Flordelis, ela segue presa como suspeita de ser mandante do assassinato. A ex-deputada federal responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Até o momento a ex-parlamentar não tem data de julgamento marcado porque recorreu da sentença de ir ao tribunal do júri.

Anderson Carmo foi morto em 16 de julho de 2019, em casa, na cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Dos 55 filhos de Flordelis, sete são suspeitos de envolvimento na morte do pastor.

