26ª DP (Todos os Santos)Foto: Divulgação

Publicado 23/11/2021 16:02

Rio - Um homem e o filho foram presos, nesta segunda-feira, por receptação no Lins de Vasconcelos. Eles foram encontrados com uma BMW avaliada em R$ 200 mil na comunidade do Gambá, no bairro da Zona Norte. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Com a ajuda de PMs, agentes da 26ª DP (Todos os Santos) localizaram os suspeitos durante uma investigação que apura roubo de carros de luxo. Nas ações, os policiais encontraram o carro utilizado pelos suspeitos no momento do crime, que aconteceu neste domingo, 21.