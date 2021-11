Ao menos oito pessoas foram encontradas mortas em área de mangue no Salgueiro - Marcos Porto / Agência O Dia

Ao menos oito pessoas foram encontradas mortas em área de mangue no SalgueiroMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/11/2021 19:49 | Atualizado 23/11/2021 19:55

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) informou que determinou as primeiras providências a respeito da investigação sobre a operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Ao menos oito corpos foram encontrados e retirados por moradores de uma área de mangue na região, na segunda-feira (22), horas depois de uma ação da corporação em decorrência do assassinato do sargento da PM Leandro da Silva, de 40 anos. Entre as primeiras medidas adotadas estão requisições à Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), 72ª DP, BOPE, 7º BPM e Corregedoria da PM para envio de inquéritos instaurados, peças técnicas que os instruem, além de escalas e identificação de policiais envolvidos nas operações realizadas nos dias 20 e 21 de novembro.

O MP também requisitou eventuais registros de ocorrência nos dois dias relativos a buscas e apreensões. "As requisições envolvem apurações relacionadas a mortes, a princípio, de 8 pessoas com a suspeita de excesso de autuação policial, possíveis abusos praticados por policiais na comunidade do Salgueiro, a morte do sargento da Polícia Militar Leandro Rumbelsperger da Silva, e apurar as circunstâncias das lesões provocadas em uma mulher, atingida por disparo de arma de fogo no braço esquerdo", diz a nota.



A promotoria também vai analisar o relatório técnico elaborado por perito legista do Grupo de Apoio Técnico Especializado/MPRJ que compareceu ao Posto Regional de Polícia Técnica e Científica - São Gonçalo para acompanhar a realização das necropsias dos corpos encontrados na localidade da Palmeira, no Complexo do Salgueiro.



O MPRJ ressalta que há um plantão permanente (21 2215-7003 telefone e Whatsapp 24h) criado para o recebimento de denúncias, registros audiovisuais e demais informações em caráter de urgência acerca de violações a direitos praticadas no âmbito de operações policiais no Estado do Rio de Janeiro. A equipe designada em regime de plantão também está disponível para acolhimento de notícias e evidências relacionadas à operação. As comunicações podem ser feitas sob o mais absoluto sigilo.