Na foto, Escola Municipal Estados Unidos, no Catumbi. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/11/2021 18:34

Rio - As matrículas de estudantes para o ano de 2022 da rede municipal do Rio começam nesta quarta-feira, 24. As inscrições serão para aqueles que desejam ser transferidos de unidade ou para os que pretendem começar a estudar na rede municipal de ensino.

"O período de matrículas é um momento de alegria e engajamento de toda a nossa rede e dos nossos incansáveis diretores e professores. É hora de reafirmar o compromisso com a educação e também de manter os esforços para trazer de volta os alunos que estão fora da escola. Lugar de criança é na escola, com aprendizagem de qualidade e na idade certa. Saímos de dois anos bem difíceis para educação, mas estamos preparados para dar todo o apoio necessário para os alunos em um ano letivo que será ainda melhor", afirmou o secretário de Educação, Renan Ferreirinha.

A inscrição de novos alunos de creches estará aberta até o dia 30 de novembro. Em seguida, do dia 1º ao dia sete de novembro, será a vez de alunos da Educação Especial ou das transferências neste grupo. Entre os dias 16 e 21 de dezembro, será as datas para inscrição de transferência internas de alunos da pré-escola.

Já em janeiro, entre os dias seis e 10, começam as transferências para alunos do Ensino Fundamental a partir dos seis anos de idade. Por fim, entre 13 e 17 de janeiro, novos alunos em idade pré-escolar, do Ensino Fundamental e do Programa de Educação de Jovens e Adultos poderão fazer a matrícula.

Os interessados devem fazer a inscrição pela internet, no site matricula.rio. Caso não tenha como fazer a inscrição ou transferência pelo site, é preciso procurar a escola mais próxima.