Andre Luiz Nahass é nomeado para a Secretaria de Transportes - Foto: Divulgação

Andre Luiz Nahass é nomeado para a Secretaria de TransportesFoto: Divulgação

Publicado 23/11/2021 16:36

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), nomeou Andre Luiz Nahass para a Secretaria de Transportes. Nahass vai ficar no lugar de Rogerio Teixeira Junior, o Juninho do Pneu. A decisão foi publicada em edição extra desta terça-feira do Diário Oficial do Estado.

"O setor de transportes foi fortemente impactado pela pandemia. Mas, desde que assumi o cargo, melhorar a qualidade do serviço prestado em todos os modais é prioridade. E essa continua sendo a nossa meta. Agradeço ao Juninho do Pneu pelo trabalho neste período e dou boas-vindas ao Andre Luiz Nahass", afirmou Castro.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), Nahass tem especialização em direito econômico pela mesma instituição. O novo secretário de Transportes ocupou cargos executivos na SuperVia e atuou na Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer).