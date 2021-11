Escola municipal Gonçalves Dias, campo de São Cristovão - Marcos Porto

Publicado 23/11/2021 21:59 | Atualizado 23/11/2021 22:00

Rio - O Sindicato dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) anunciou, nesta terça-feira, greve dos educadores do município do Rio. Nesta quinta-feira, por 24 horas, profissionais da educação vão paralisar as atividades para reivindicar o reajuste salarial de 20,68%.



O Sepe pede que os professores e funcionários protocolem as reivindicações na Prefeitura do Rio, às 13h, na Cidade Nova, Região Central. Além do reajuste, os profissionais pedem um Plano de Carreira Unificado da Educação, a devolução dos descontos da Greve Pela Vida, a criação de um código de greve e o reajuste de 100% no ticket de alimentação.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que tem conversado com os representantes dos servidores da educação para levar "as demandas para as áreas responsáveis". "Demandas que envolvam aumento de despesas, no momento, estão vedadas por lei este ano, essas pautas, provavelmente, serão retomadas no início de 2022. Sobre o Plano de Cargos e Salários Unificados, a Secretaria estará aberta ao diálogo no momento oportuno. Já sobre a devolução dos descontos, essa foi acordada na justiça e depende apenas da compensação das horas não trabalhadas por parte dos servidores", anunciou.