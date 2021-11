Publicado 24/11/2021 00:00

A decisão do Cidadania de expulsar o deputado Fernando Cury, de SP, que ultrapassou todos os limites ao apalpar o seio de uma colega durante uma sessão merece aplausos! Já passou da hora de banir esse tipo de atitude aviltante da vida brasileira. Todo respeito às mulheres!

O surto de Influenza no Rio pode ser reflexo da baixa vacinação contra a gripe. Apenas 57% do público alvo aderiram à campanha. Na época, falei aqui do reflexo que a não vacinação causaria em curto prazo. Mas ainda há tempo de aderir nos postos de saúde e Clínicas da Família.