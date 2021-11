Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do Salgueiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/11/2021 13:47 | Atualizado 23/11/2021 14:38

Rio - Os oito homens encontrados mortos na região de mangue do Complexo do Salgueiro, segunda-feira (22), após operação do Bope, já foram identificados . Os corpos estão sendo reconhecidos pelos familiares no Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, e serão liberados ao longo do dia. A PM informou que já instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias da ação e colabora inteiramente com as investigações.

Confira a lista dos mortos:

- Jhonatan Klando Pacheco Sodré, 28 anos, tem passagem, evadido do sistema prisional do Pará

- Elio da Silva Araujo, 53 anos, tem passagem

- David Wilson de Oliveira Antunes, 23 anos, não tem passagem

- Kauã Brener Gonçalves Miranda, 17 anos, não tem passagem

- Rafael Menezes Alves, tem passagem, 28 anos, tem passagem

- Carlos Eduardo Curado de Almeida, 21 anos, tem passagem

- Ítalo George Barbosa Gouveia Rossi, o Sombra, 33 anos, 7 passagens

- Douglas Vinicius Medeiros da Silva, 28 anos, sem informações

Há ainda um nono homem, morto na tarde de domingo, durante confronto com o Bope. Ele não foi identificado, mas segundo a Polícia Militar, foi reconhecido por PMs do 7º BPM (São Gonçalo) como um dos envolvidos no ataque que matou o sargento Leandro da Silva, de 40 anos, no sábado

Dois corpos já haviam sido liberados na segunda-feira, e outros dois foram na manhã desta terça. Estes serão enterrados no Cemitério São Miguel e Almas, em São Gonçalo, ainda sem data nem horário. Familiares que estiveram no IML de Tribobó não quiseram falar com a imprensa.



O titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), Bruno Cleuder, também foi ao IML. A DH de Niterói já começou a ouvir testemunhas e parentes, e está em contato com a Polícia Militar para saber quantos e quais militares participam do caso . Depois de identificados, eles devem prestar depoimento ao longo da semana.