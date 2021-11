Quiosque demolido na Praia do Cardo, em Sepetiba. - Divulgação Subprefeitura da Zona Oeste

Quiosque demolido na Praia do Cardo, em Sepetiba.Divulgação Subprefeitura da Zona Oeste

Publicado 23/11/2021 11:56

Dois imovéis foram demolidos em Sepetiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As construções, dois quiosques na Praia do Cardo, eram irregulares. Um deles ficava sobre a calçada e ciclovia, o que impossibilitava a passagem de pedestres e ciclistas, enquanto o outro teve a estrutura metálica e de amianto retirada por apresentar risco à população.

A iniciativa é uma ação conjunta entre a Subprefeitura da Zona Oeste com a Coordenadoria Técnica de Operações Especiais, a COOPE, a Comlurb, entidade responsável pela limpeza urbana do município, e a Guarda Municipal.

Segundo Diogo Borba, subprefeito da Zona Oeste, os donos de quiosques precisam obedecer às regras para evitar a demolição dos estabelecimentos. "Não dá para construir ilegalmente no passeio público, dificultando o acesso das pessoas, atrapalhando quem quer fazer sua caminhada ou corrida e achar que tá tudo certo", enfatizou. "As vistorias serão constantes em toda a orla da nossa região, assim como as operações de combate a essas irregularidades."