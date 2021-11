Abertura do envelope que decide qual empresa vai ser responsável pela bilhetagem digital no Rio acontece no próximo dia 7 de dezembro - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Abertura do envelope que decide qual empresa vai ser responsável pela bilhetagem digital no Rio acontece no próximo dia 7 de dezembro Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Publicado 23/11/2021 10:40

Rio - A Procuradoria Geral do Município do Rio (PGM) informou que vai recorrer da decisão da Justiça do Estado que autoriza a Riocard TI de participar do processo de licitação para escolha da empresa responsável por implantar o novo sistema de bilhetagem digital nos transportes públicos da capital fluminense.

A Justiça também indeferiu a liminar da Rio Ônibus com o pedido de suspenção da data da licitação do serviço de bilhetagem digital na cidade.

Veja a nota na integra da PGM:

O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) indeferiu na segunda-feira (22) a liminar de autoria dos consórcios de ônibus que tentava suspender a licitação do serviço de bilhetagem digital na cidade. O indeferimento do pedido veio após os esclarecimentos prestados pela Procuradoria do Município à Justiça acerca do novo modelo de serviço a ser implementado no município.

Em sua decisão, a juíza Alessandra Tufvesson, da 8ª Vara da fazenda Pública, entendeu que “faltam dados objetivos que possam, demonstrar reais prejuízos econômicos aos consórcios” e ainda “ que não cabe às concessionárias a imutabilidade dos contratos de concessões vigentes”.

Com relação à garantia da participação da Riocard na licitação do serviço de bilhetagem, a Procuradoria do Município informa que vai recorrer da decisão.