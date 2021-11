Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do Salgueiro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do SalgueiroMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/11/2021 09:58

Rio - A Anistia Internacional do Brasil afirma ter acionado o governo do estado do Rio, a Polícia Militar e o Ministério Público do Rio (MPRJ), solicitando informações detalhadas sobre a operação de domingo (21), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) terminou com nove mortos, oito deles encontrados pelos próprios moradores no lamaçal de uma região de mangue

fotogaleria

A entidade internacional, em sua nota pública, diz ser "alarmante que familiares de vítimas da violência policial nas comunidades do Rio de Janeiro chorem constantemente pela perda de seus entes queridos, mesmo estando em vigor a determinação do Supremo Tribunal Federal que suspende as operações policiais nas favelas".



O Alto Comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas) pediu que haja uma investigação independente sobre as mortes no Complexo do Salgueiro. A informação é do jornalista Jamil Chade. "Nosso escritório pede ao Ministério Público que conduza uma investigação independente, completa, imparcial e eficaz sobre essas mortes, de acordo com padrões internacionais", afirmou a porta-voz da ONU, Marta Hurtado.