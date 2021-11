Para ser um doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos - Reprodução

Publicado 23/11/2021 09:15

Rio - O Hemorio montou uma tenda para coleta de sangue, no Largo da Carioca, no Centro, com capacidade para mais de 200 atendimentos diários. Na semana em que se celebra o Dia Nacional do Doador, a campanha “Recomeço” também comemora o aniversário de 77 anos da instituição. Com objetivo de aproveitar a data para aumentar o número de bolsas coletadas, a cantora Ludmilla e o produtor musical Dennis serão os embaixadores da ação deste ano, que vai até o dia 30 de novembro.

Durante esta semana, parceiros incentivadores promoverão ações que buscam estimular os doadores. Para cada bolsa de sangue coletada, a Bienal do Livro Rio doará um livro para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Na quinta-feira, 25, o Hemorio realizará uma cerimônia na sede para homenagear os doadores mais antigos, com direito a bolo e medalhas e o apoio da Orquestra Jovem, grupo da Ação Social pela Música do Brasil, que fará uma apresentação às 11h.



O Brownie do Luiz entregará brindes e 500 brownies, que serão servidos também no refeitório de doadores. Além disso, quem doar sangue também terá o nome gravado pela Cedae em mudas de Pau Brasil, na Floresta dos Doadores, nas margens do Guandu. Segundo o diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim, essas parcerias representam o esforço na construção de um novo tempo.



O taxista Alexandre de Sá, de 47 anos, foi um dos doadores desta manhã no Largo da Carioca. Ele contou que ficou sabendo da campanha pelo rádio e decidiu aproveitar a oportunidade para colocar em prática uma vontade antiga.



“Eu acho importante, não só a doação. Não é somente doar sangue, é salvar vidas. Nunca sabemos o dia de amanhã. As pessoas têm que pensar umas nas outras, ajudar o próximo”, afirmou.



Para o técnico de informática Sérgio Ricardo Guimarães, de 42 anos, a experiência como voluntário foi positiva. Ele disse que esta ação já era uma vontade de muito tempo, mas que não podia ser realizada antes pois ele era dependente químico. Há quase dois anos limpo, ele aproveitou a ocasião para doar.



“Eu resolvi experimentar para ver como era e se eu podia fazer, e deu tudo certo. Foi uma experiência positiva, muito boa, vou repetir e recomendo. Eu diria para quem puder fazer a doação, não deixar para depois, não procrastinar. Ajudar o próximo sem olhar a quem”, ressaltou Sérgio.



Quem pode doar



Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais e devem portar ainda um documento de identidade do responsável.



Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue.



Quem já teve Covid-19 pode doar sangue 30 dias após estar curado da doença. No caso das vacinas, também é permitido doar. Quem tiver sido imunizado com a CoronaVac está liberado para doar sangue 48h depois da aplicação. No caso dos demais imunizantes, o prazo é de uma semana.



Os homens podem doar de 2 em 2 meses, até 4 vezes ao ano e as mulheres podem doar de 3 em 3 meses até 3 vezes ao ano.



A campanha vai até o dia 30 de novembro. As doações podem ser feitas das 7h às 18h, na sede do Hemorio ou no Largo da Carioca.