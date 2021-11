Campanha de vacinação em massa na Maré atingiu 88% do público alvo com a segunda dose - Marcos Porto/Agência O Dia







Rio - Dados da pesquisa da Fiocruz sobre a vacinação em massa na comunidade da Maré , estima uma proteção de 42,4% contra os casos sintomáticos 21 dias após a primeira dose da Astrazeneca. “Ela tem um bom resultado para conter casos sintomáticos, mas a segunda dose é essencial para garantir imunidade mais completa e proteção mais ampla da comunidade”, garante Fernando Bozza, coordenador do estudo e pesquisador da Fiocruz.



A pesquisa demonstrou proteção já na primeira dose, mas a imunização requer segunda dose e varia de acordo com a faixa etária e o intervalo de tempo entre as doses. O resultado demonstrado está em acordo com avaliações anteriores sobre a efetividade da primeira dose de AstraZeneca/Fiocruz no contexto da variante Gama ou Delta.

Os dados apontam que os mais jovens tiveram maior proteção do que os mais velhos. Enquanto na população abaixo de 35 anos a efetividade foi de 57,5%, na população acima de 35 anos ela foi de 34,8%. Outro dado é o de que a proteção aumenta ao longo do tempo, a partir de 40 dias. A efetividade chega a 58,9%, considerando todas as faixas etárias acima de 18 anos, entre os dias 42 e 55 após a primeira dose e passa a cair depois disso.



Avaliar o impacto da pandemia especificamente em áreas vulnerabilizadas também foi um dos objetivos dos pesquisadores. Segundo a Fiocruz, dados mais gerais tendem a negligenciar o contexto de uma comunidade nessas condições e isso dificulta a adoção de políticas mais efetivas para cada realidade.





O estudo destaca que outras análises confirmaram o impacto desproporcional da covid-19 nesse tipo de comunidade. “Isso se deve às persistentes desigualdades sociais, econômicas e sanitárias”, destaca Fernando Bozza. “Apesar de a efetividade das vacinas já ter sido verificada em países de renda alta, faltam artigos que estimem essa efetividade em contextos de maior vulnerabilidade”, explica.

A pesquisa sobre a primeira dose teve início em 17 de janeiro de 2021, com a campanha de vacinação geral do município do Rio. Na na Maré, até julho, o resultado dessa campanha se refletiu na aplicação da primeira dose em 38% da população e da segunda dose ou dose única em 13%.



Com a campanha Vacina Maré, cerca de 37 mil doses da vacina AstraZeneca foram aplicadas, em mais de 140 pontos, alcançando uma cobertura de 100% da população adulta com ao menos uma dose. No período avaliado, que foi até 14 de setembro de 2021, mais de 136 mil doses foram administradas, sendo mais de 83 mil as da AstraZeneca, Fiocruz.



“O projeto da Maré foi muito exitoso no processo da ação, da vacinação da primeira dose. A meta foi superada e tivemos o retorno de 88% das pessoas para a segunda dose. O trabalho agora é buscar individualmente pessoas que faltaram a segunda dose, indo ao domicílio ou por meio também influenciadores locais e estratégias de comunicação para garantir que atinjamos toda a população”, comemora Bozza.