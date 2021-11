Ação cumpre mandados prisão da Operação Nômade, deflagrada pela PF do Amazonas - Divulgação

Publicado 23/11/2021 08:23 | Atualizado 23/11/2021 10:22

Rio - A Polícia Federal esteve, na manhã desta terça-feira, nas comunidades Fallet e Fogueteiro, na Região Central do Rio para cumprir mandados de prisão e apreensão da terceira fase da Operação Nômade. A

investigação contou com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas.

Mais de 40 policiais participaram da ação que localizou lideranças do Comando Vermelho do Amazonas que estavam na cidade do Rio. Segundo a PF, na capital os criminosos agiam ativamente na tomada de decisões da organização criminosa.

A ação contou com o apoio de policiais do Comando de Operações Táticas da PF, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro e do Grupo de Pronta Intervenção da PF no Rio. Os investigados poderão responder por organização criminosa e tráfico de drogas. A pena pode ultrapassar 20 anos de prisão.