Hospital Estadual Getulio Vargas - Penha, Rio de Janeiro Brasil. Foto: Daniel Castelo Branco/Agência O Dia - Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Publicado 23/11/2021 09:44

Rio - A Secretaria de Saúde do Estado do Rio (SES) afirmou nesta terça-feira, 22, que o paciente Neoci do Nascimento, 65 anos, segue internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O seu quadro de saúde é estável. Ele deu entrada no hospital na tarde desta segunda-feira, 22.

Duas pessoas ficaram feridas depois de um incêndio de grandes proporções em um apartamento na Pavuna, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira, 22. Os quartéis do Corpo de Bombeiros de Irajá, de Guadalupe e de Parada de Lucas foram acionados às 16h20 para conter as chamas, mas o fogo só foi controlado por volta das 18h35. As vítimas foram levadas com queimaduras para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Maria José G. Gomes, 56, já recebeu alta.