Lucas Lage, 28 anos, foi morto ao tentar fugir de uma tentativa de assalto na Rodovia Presidente Dutra, na Baixada FluminenseRedes sociais

Publicado 23/11/2021 09:25

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de um homem de 28 anos, ocorrida na madrugada do último sábado (20) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O rapaz identificado como Lucas Lage foi baleado ao tentar fugir de uma tentativa de assalto no bairro de Austin.

Segundo informações, ela havia saído de uma festa e acabado de deixar a noiva em casa, no bairro Posse, e seguia em direção à Rodovia Presidente Dutra (Via Dutra) quando teve o carro cercado por bandidos. Ao acelerar o veículo, foi atingido por pelo menos quatro disparos.

Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas já encontraram a vítima sem vida no local. Investigadores da DHBF estão em diligência e buscam por imagens de câmeras de segurança que tenham flagrado os autores do crime.

Nas redes sociais, amigos da vítima relataram que ele tinha o sonho de passar no concurso público da Polícia Federal.