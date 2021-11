Acidente na Ponte Rio-Niterói arremessa motociclista na Baía de Guanabara - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia





Rio - Um motociclista, identificado como Pierre O. Santos, de 46 anos, morreu ao ser arremessado da Ponte Rio-Niterói, na manhã desta terça-feira. A vítima colidiu com a traseira de um carro, no sentido Niterói, e caiu na Baía de Guanabara. Uma faixa da via foi interditada.O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h e o Grupamento Marítimo (GMAR) fez buscas para encontrar o motociclista. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também monitoraram a ocorrência.