Prefeitura do Rio publica edital de licitação do novo sistema de bilhetagem digital do transporte público - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 22/11/2021 12:50 | Atualizado 22/11/2021 15:41

Rio - A Justiça do Rio autorizou a Riocard TI a participar do processo de licitação que vai escolher a empresa responsável pelo novo sistema de bilhetagem eletrônica nos transportes públicos da cidade do Rio. O edital publicado pela Prefeitura da capital fluminense não permitia o envolvimento de empresas ligadas ao setor de transportes na Região Metropolitana . A abertura do envelope com o nome da empresa escolhida deve acontecer no próximo dia 7 de dezembro.

A decisão para que a Riocard participe do processo é da 10ª Vara de Fazenda Pública. A justiça entendeu que a decisão de proibir empresas de transportes a participar da licitação é ilegal. A Riocard TI é uma empresa formada por empresários ligados ao transporte público do Rio.

"Sem qualquer justificativa razoável, a decisão do governo municipal contrariava fundamentos que regem a administração pública e normas estabelecidas pela Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/93). O veto à participação da Riocard TI feria a regra constitucional da igualdade perante a lei entre as empresas interessadas na licitação, com a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, reconhecendo princípios como: maior competitividade; eficiência; impessoalidade; isonomia; e a própria supremacia do interesse público", diz a nota da Riocard que completa:



"A Riocard TI reafirma mais uma vez o seu compromisso de contribuir para o desenvolvimento da mobilidade urbana e inovar cada vez mais no atendimento aos seus mais de 4 milhões de clientes que utilizam com regularidade todos os meios de transporte coletivo em mais de 40 cidades do Estado do Rio".

Na semana passada, a juíza Alessandra Cristina Tufvesson Peixoto, da 8ª Vara de Fazenda Pública, atendeu um pedido do Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de transporte público na capital, e determinou que a Prefeitura do Rio esclarecesse como vai ser realizada a licitação que pretende contratar a empresa que será responsável pela implantação da bilhetagem digital nos transportes públicos da cidade.

A Prefeitura do Rio foi procurada, mas não se pronunciou até a publicação da matéria.