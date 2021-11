Tocha olímpica dos Jogos do Rio-2016 - Divulgação

Tocha olímpica dos Jogos do Rio-2016Divulgação

Publicado 23/11/2021 11:15

Na próxima quinta-feira, dia 25, ocorrerá o leilão de 10 tochas olímpicas da Rio2016, previstas, cada uma, o valor inicial de R$15,5 mil. A decião, firmada em novembro de 2020, é um acordo do Ministério Público do Rio de Janeiro com o Comitê Olímpico da Rio2016, que recebeu dezenas de autos de infração pela suspeita de violação de direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.

O dinheiro arrecado com o leilão será revertido em favor do Fundo Municipal Para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma alternativa encontrada para aliviar as suspeitas de infrações do Comitê Olímpico. O texto do Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, que viabilizou o leilão, informa que, durante os Jogos Olímpicos do Rio, o Comitê Rio 2016 foi negligente com a participação, hospedagem, entrada em eventos relacionados aos jogos e circulação em viagens pelo Brasil de crianças e adolescentes, realidades que violam a Lei 8069/90, que instaurou o ECA.