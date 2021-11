Secretário estadual de Esporte, Gutemberg Fonseca, em evento no Maracanã - Divulgação / Marino Azevedo

Publicado 23/11/2021 11:56

Rio - O Rio de Janeiro ganhará 1500 núcleos sócio-esportivos, sendo 500 deles com edital previsto para lançamento já no próximo mês de dezembro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 22, pelo secretário estadual de Esporte, Gutemberg Fonseca, no evento Unidos pelo Esporte, que reuniu mais de 60 secretários municipais no auditório do estádio do Maracanã.

“O nosso grande desafio é dar acessibilidade ao esporte. A gente começa agora com o primeiro módulo, que contempla 500 núcleos, e chegaremos ao total de 1500, em todas as regiões do Estado. Nosso objetivo é formar cidadãos, descobrir talentos e futuros campeões. Além disso, estamos tratando da regulamentação do programa Bolsa Atleta, para poder dar apoio a atletas e paratletas, da base ao alto rendimento”, disse o secretário.

O evento também tratou da Lei de Incentivo ao Esporte e da ampliação do número de cidades e escolas participantes dos Jogos Estudantis e dos Jogos Escolares para que mais estudantes possam participar.