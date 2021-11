Preso acusado de feminicídio há 15 anos - Reprodução

Publicado 23/11/2021 12:38

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prenderam, nesta terça-feira (23), um homem acusado de feminicídio. Renato da Silva Thiago, o Bira, de 37 anos, é investigado pela morte da ex-mulher. O crime foi cometido há 15 anos.

Bira era considerado foragido da Justiça do Rio e foi encontrado em uma residência onde vivia no bairro Jardim Palmares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundos as investigações, Renato vivia com a ex-mulher em uma casa no bairro Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Em 2006, aproveitou o momento em que ela dormia e a estrangulou.

Ao ser abordado pelos agentes, apresentou nome falso. Dentro da casa onde ele foi capturado foram encontrados documentos de identificação em nome de Caio.



Bira disse ainda para o policiais que estava esperando o crime prescrever, já que estava foragido há 15 anos e o crime de Homicídio prescreve em 20 anos. Ele também responde pelo crime de roubo.



"A DHBF deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp), ressaltando-se a importância da colaboração com informações e denúncias, garantindo-se o total anonimato".