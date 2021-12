Fim de semana tem sábado ensolarado e domingo chuvoso - Reginaldo Pimenta / Arquivo /Agencia O Dia

Fim de semana tem sábado ensolarado e domingo chuvosoReginaldo Pimenta / Arquivo /Agencia O Dia

Publicado 11/12/2021 14:34

Rio - O fim de semana é de muito sol e poucas nuvens, mas o tempo deve começar a mudar no domingo, que terá céu nublado, mesmo com as altas temperaturas. Segundo o Alerta Rio, a noite de amanhã pode ter a presença de pancadas de chuvas isoladas na capital.



Hoje, dia 11, o sol estará presente na maior parte do estado. Na cidade do Rio, a temperatura máxima pode chegar a 34°C, enquanto a mínima é de 18°C. Não há previsão de chuva nem de ventos fortes.

Já no domingo a previsão muda: o céu será nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura máxima será de 37°C, mais elevada que no sábado, enquanto a mínima será de 19°C. Por causa da umidade e do tempo abafado, a noite poderá ter a presença de pancadas de chuvas.