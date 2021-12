A taxa de positividade da covid-19 está em 2%, enquanto o número de óbitos caiu 44% em todo o estado - Divulgação

A taxa de positividade da covid-19 está em 2%, enquanto o número de óbitos caiu 44% em todo o estadoDivulgação

Publicado 11/12/2021 11:43

Rio - De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 31 municípios estão sem registrar óbitos por covid-19 há 30 dias, esse número representa um terço de todo o Rio de Janeiro. A informação saiu nesta sexta-feira, dia 10, na 60° edição do Mapa de Risco da Covid-19, na qual todo o estado está na bandeira verde, representando o baixo risco de transmissão do coronavírus pela terceira semana consecutiva.

As regiões Metropolitana I, Serrana, Noroeste, Centro-Sul e Médio Paraíba estão em bandeira verde. Já as regiões Metropolitana ll, Baixada Litorânea, Norte e Baía da Ilha Grande estão na bandeira amarela. Mas, no geral, todo o estado está com baixo risco de transmissão.

O Mapa de Risco da Covid-19 mostra queda no número de internações por síndrome respiratória aguda grave (Srag) confirmado para SARS-CoV-2 em comparação aos índices observados nas últimas semanas. Testes realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen) mostram que a taxa de positividade da covid-19, aquela que avalia quantos casos positivos estão em circulação, está em 2% no estado. Para se ter uma ideia, a taxa referente à Influenza A está em 60%.

Além disso, o levantamento também indica uma queda de 44% no número de óbitos provocados pela covid-19 e 28% nas internações. A análise compara as semanas epidemiológicas 47 (de 21 a 27 de novembro) e 45 (de 07 a 13 de novembro).

Novas tendas de atendimento



A Secretaria Estadual de Saúde inaugurou, também na sexta-feira, uma tenda na UPA da Penha e outra na de Jacarepaguá. O objetivo é dar mais agilidade aos atendimentos a pacientes com síndrome gripal. Além dessas, a estrutura também já foi inaugurada nas UPAs Marechal Hermes e Tijuca, na Zona Norte do Rio, e Botafogo, na Zona Sul da cidade.